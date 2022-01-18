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Ракурс
Штамм «Омикрон» распространился на еще одну область

Штамм «Омикрон» распространился на еще одну область

18 янв 2022, 18:40
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Штамм «Омикрон» обнаружили в Донецкой области. Там из 30 случайных проб, отобранных у больных коронавирусной инфекцией COVID-19, у 14 пациентов подтвердили заражение новым штаммом.

В январе в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины были отправлены образцы, отобранные у 30 человек. Из них в 14, а это почти половина был обнаружен как новый штамм, остальные — это был штамм «Дельта»… То есть 14 подтвержденных случаев — это «Омикрон», — сказал 18 января во время брифинга в Краматорске представитель департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

По его словам, штамм «Омикрон» имеет меньший инкубационный период, чем штамм «Дельта», — в среднем он составляет трое суток.

Педенко также выделил симптомы, наиболее часто встречающиеся у инфицированных «Омикроном»:

  • насморк,

  • головная боль,

  • усталость,

  • чихание,

  • боли в горле.


Чиновник указал, что, несмотря на привычную симптоматичность «Омикрон», может провоцировать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболели более 3,7 млн человек, зафиксировано 98 тыс. 549 летальных исходов.

Источник: Ракурс


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