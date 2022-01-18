Microsoft неожиданно купила игрового гиганта Activision за 70 млрд долларов

Microsoft покупает Activision Blizzard, фото: Microsoft

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Ракурс

Американский IT-гигант Microsotf сегодня, 18 января, неожиданно заявил о покупке за 68,7 млрд дол. (по 95 долл. за акцию) США видеоигрового холдинга Activision Blizzard. Эта сумма примерно на 20 млрд. дол. превышает текущую рыночную капитализацию Activision Blizzard.

Соглашение планируется завершить к июню 2023 года, однако сначала для этого необходимо получить согласие регуляторов и акционеров Activision Blizzard. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Пока сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming (подразделение по производству видеоигр компании Microsoft) будут работать независимо друг от друга. После закрытия соглашения Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру, генеральному директору Microsoft Gaming.

Если сделка состоится, это станет самым большим приобретением Microsoft и наибольшим поглощением за всю историю индустрии видеоигр. Microsoft в итоге станет третьей по величине выручки игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

Activision Blizzard принадлежат легендарные компьютерные игры Call of Duty, Warcraft, Diablo, Guitar Hero и StarCraft, а также популярные мобильные игровые проекты и киберспортивная лига Major League Gaming. В холдинг входят три десятка студий по разработке видеоигр c почти 10 тыс. сотрудников.