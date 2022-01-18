Microsoft несподівано купила ігрового гіганта Activision за 70 млрд доларів

Microsoft купує Activision Blizzard, фото: Microsoft

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Американський IT-гігант Microsotf сьогодні, 18 січня, несподівано заявив про купівлю за 68,7 млрд дол. (по 95 дол. за акцію) США відеоігрового холдинга Activision Blizzard. Ця сума приблизно на 20 млрд дол. перевищує поточну ринкову капіталізацію Activision Blizzard.

Угоду планують завершити до червня 2023 року, проте спочатку для цього потрібно отримати згоду регуляторів та акціонерів Activision Blizzard. Про це повідомляється у блозі Microsoft.

Поки угода не буде закрита, Activision Blizzard і Microsoft Gaming (підрозділ з виробництва відеоігор компанії Microsoft) працюватимуть незалежно один від одного. Після закриття угоди Activision Blizzard підпорядковуватиметься Філу Спенсеру, генеральному директору Microsoft Gaming.

Якщо угода відбудеться, це стане найбільшим придбанням Microsoft та найбільшим поглинанням за всю історію індустрії відеоігор. Microsoft в результат стане третьою за величиною виручки ігровою компанією у світі після Tencent та Sony.

Activision Blizzard належать легендарні комп’ютерні ігри Call of Duty, Warcraft, Diablo, Guitar Hero і StarCraft, а також популярні мобільні ігрові проекти і кіберспортивна ліга Major League Gaming. У холдинг входять три десятки студій з розробки відеоігор з майже 10 тис. співробітників.