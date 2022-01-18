Підводний «спів» тюленів записали полярники в Антарктиді

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«Спів» тюленів Ведделла записали полярники в районі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Національний антарктичний науковий центр пропонує послухати, які звуки записали українські вчені з вересня по листопад — під час сезону розмноження.

Тюлені Ведделла — найпівденніші ссавці, які чудово пристосовані до життя в одному з найхолодніших регіонів планети. Вони здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль, подекуди пірнаючи на глибину понад 600 м, — розповіли полярники.

Раніше вважалося, що репертуар цих тварин складається із близько 30 типів звуків, але нещодавно було виявлено ще дев’ять типів в ультразвуковому спектрі (різноманітні «цвірінькання», «свисти» і «трелі»).

Частина підводних співів відбувається на вищих за діапазон людського слуху частотах: від 20 до 50 кГц. За припущенням, що зворотнє відлуння таких звуків дозволяє тюленям орієнтуватися у просторі під час антарктичної зими.