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В Україні 19 січня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Вітер нарешті стихне — погода в Україні на 19 січня (КАРТА)

18 січ 2022, 17:48
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Погода в Україні 19 січня зазнаватиме з південного заходу впливу гребню антициклону Dieter.

В результаті нарешті стихне вітер. Про це повідомляє Gismeteo.

У більшості регіонів опади не очікуються, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме −5…−10°, вдень — −3…+2 (у Карпатах та на північному сході країни вночі −9…−14°, вдень — −4…−9°).

Температура повітря в Європі о 14.00 19 січня, дані: Gismeteo

Погода в Києві 19 січня передбачає мінливу хмарність без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −6…−8°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 19 січня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю без опадів. Вночі температура повітря становитиме −4…−6°, вдень — 0…2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 19 січня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — 0…2°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 19 січня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові буде з мінливою хмарністю. Вночі очікується невеликий сніг, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −8…−10°, вдень — −5…−7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 19 січня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 19 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітний стан, інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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