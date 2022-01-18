В Україні 19 січня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n165880-viter-nareshti-styhne-pogoda-v-ukrayini-na-19-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 січня зазнаватиме з південного заходу впливу гребню антициклону Dieter.

В результаті нарешті стихне вітер. Про це повідомляє Gismeteo.

У більшості регіонів опади не очікуються, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме −5…−10°, вдень — −3…+2 (у Карпатах та на північному сході країни вночі −9…−14°, вдень — −4…−9°).

Погода в Києві 19 січня передбачає мінливу хмарність без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −6…−8°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю без опадів. Вночі температура повітря становитиме −4…−6°, вдень — 0…2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — 0…2°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде з мінливою хмарністю. Вночі очікується невеликий сніг, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −8…−10°, вдень — −5…−7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.