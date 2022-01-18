В Украине 19 января осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 19 января будет испытывать с юго-запада влияние гребня антициклона Dieter.

В результате наконец-то стихнет ветер. Об этом сообщает Gismeteo.

В большинстве регионов осадки не ожидаются, лишь ночью на Левобережье и Карпатах возможен небольшой снег. На дорогах местами гололед.

Температура воздуха ночью составит −5…−10°, днем — −3…+2 (у Карпатах и на северо-востоке страны ночью −9…−14°, днем — −4…−9°).

Погода в Киеве 19 января предусматривает переменную облачность без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −6…−8°, днем поднимутся до 0…-2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет с переменной облачностью, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит −4…−6°, днем — 0…2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −4…−6°, днем — 0…2°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −8…−10°, днем −5…−7°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.