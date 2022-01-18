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Ракурс
Колючая проволока и вертолетные площадки появились на границе с Беларусью

Колючая проволока и вертолетные площадки появились на границе с Беларусью

18 янв 2022, 17:35
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На границе Украины и Беларуси Государственная пограничная служба выполняет работы по инженерному обустройству, в частности сооружению заграждений из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, а также установки вертолетных площадок для оперативного перемещения пограничников в случае резкого изменения ситуации.

Из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы. С ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ответ на организованный режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко миграционный кризис украинские пограничники обустроили около 4 тыс. 630 бухт спирально-линейных ограждений.


В ГПСУ добавили, что пограничники способны самостоятельно ежесуточно производить до трех километров заграждений. В настоящее время закуплено около 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

Источник: Ракурс


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