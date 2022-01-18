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Колючий дріт і вертолітні майданчики з’явилися на кордоні з Білоруссю

Колючий дріт і вертолітні майданчики з’явилися на кордоні з Білоруссю (ВІДЕО)

18 січ 2022, 17:35
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На кордоні України та Білорусі Державна прикордонна служба виконує роботи з інженерного облаштування, зокрема спорудження загородження з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, а також встановлення вертолітних майданчиків для оперативного переміщення прикордонників у разі різкої зміни ситуації на певній ділянці.

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. З початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Після початку організованої режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка міграційної кризи українські прикордонники використали близько 4 тис. 630 бухт спірально-лінійних загороджень.


У ДПСУ додали, що прикордонники спроможні самостійно щодоби виготовляти до трьох кілометрів загороджень. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.

Джерело: Ракурс


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