Колючий дріт і вертолітні майданчики з’явилися на кордоні з Білоруссю

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На кордоні України та Білорусі Державна прикордонна служба виконує роботи з інженерного облаштування, зокрема спорудження загородження з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, а також встановлення вертолітних майданчиків для оперативного переміщення прикордонників у разі різкої зміни ситуації на певній ділянці.

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. З початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Після початку організованої режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка міграційної кризи українські прикордонники використали близько 4 тис. 630 бухт спірально-лінійних загороджень.

У ДПСУ додали, що прикордонники спроможні самостійно щодоби виготовляти до трьох кілометрів загороджень. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.