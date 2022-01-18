Власниця фітнес-клубу, езотерики і відлюдники заснували нові партії в Україні

В Україні у 2021 році зареєстрували понад 10 нових партій

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В Україні у 2021 році Міністерство юстиції зареєструвало 12 нових політсил.

Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на дані держреєстрів.

Більшість з цих політсил не проявляють активностей і не мають ні сайтів, ні навіть сторінок в соцмережах. Проте одна з них вже — партія «Українці» — навіть встигла виграти вибори до Карлівської ОТГ на Полтавщині.

Партію «Українці» зареєстрували у січні 2021 року, що зробило її першою новою політсилою минулого року. У цієї політсили є власні вебсайт, сторінка в соцмережі Фейсбук, згадує про неї і «Вікіпедія».

Крім того, експерти «Чесно» виявили, що про свій успіх на виборах до Карлівської ОТГ, де політсила здобула найвищий результат (понад 25%), партія повідомила через розміщення «джинси» на десятці загальнонаціональних новинних сайтів. Частина з цих матеріалів була взагалі без маркування, а частина — з неналежним маркуванням на кшталт PR, «Позиція», «Пресрелізи».

Також на сайті НАЗК доступні фінзвіти цієї політсили за перші три квартали 2021 року. Згідно з ними, єдиним донором партії був її ж керівник, адвокат з Дніпра Андрій Палкін, який перерахував на рахунки політсили 265 тис. грн.

Також у 2021 році були зареєстровані такі партії: