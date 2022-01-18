Власниця фітнес-клубу, езотерики і відлюдники заснували нові партії в Україні

Власниця фітнес-клубу, езотерики і відлюдники заснували нові партії в Україніhttps://racurs.ua/ua/n165878-vlasnycya-fitnes-klubu-ezoteryky-i-vidludnyky-zasnuvaly-novi-partiyi-v-ukrayini.htmlРакурс
В Україні у 2021 році Міністерство юстиції зареєструвало 12 нових політсил.
Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на дані держреєстрів.
Більшість з цих політсил не проявляють активностей і не мають ні сайтів, ні навіть сторінок в соцмережах. Проте одна з них вже — партія «Українці» — навіть встигла виграти вибори до Карлівської ОТГ на Полтавщині.
Партію «Українці» зареєстрували у січні 2021 року, що зробило її першою новою політсилою минулого року. У цієї політсили є власні вебсайт, сторінка в соцмережі Фейсбук, згадує про неї і «Вікіпедія».
Крім того, експерти «Чесно» виявили, що про свій успіх на виборах до Карлівської ОТГ, де політсила здобула найвищий результат (понад 25%), партія повідомила через розміщення «джинси» на десятці загальнонаціональних новинних сайтів. Частина з цих матеріалів була взагалі без маркування, а частина — з неналежним маркуванням на кшталт PR, «Позиція», «Пресрелізи».
Також на сайті НАЗК доступні фінзвіти цієї політсили за перші три квартали 2021 року. Згідно з ними, єдиним донором партії був її ж керівник, адвокат з Дніпра Андрій Палкін, який перерахував на рахунки політсили 265 тис. грн.
Також у 2021 році були зареєстровані такі партії:
- «Добробут для України» — згодом партія змінила назву на «Добробут», а потім на «Центр», а також змінився керівник політсили, яким тепер є Олександр Ваховський. Проте більше жодної активності партія не проявляла;
- партія «Досвід» стала другою партією два роки, яку очолила вишгородська ФОП Лілія Авраменко (у 2020 році вона стала на чолі новоствореної партії «За своїх», яка згодом перейшла до рук відомого антивакцинатора Остапа Стахіва й була перейменована на «Ідею нації»). Першою адресою реєстрації «Ідеї нації» є та ж адреса у Вишгороді, що й у «Досвіду»;
- партія «Сила єдності» — спочатку мала назву «Разом у майбутнє". Її першим керівником був Олександр Гнатівський, для якого ця новостворена партія також стала другою за два роки — у 2020 році він керував партією «Досвід», яку невдовзі перейменували, а контроль над нею перейшов до соратників екснардепа Єгора Фірсова. У «Разом за майбутнє" невдовзі окрім назви також змінився керівник — ним став фермер з Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський;
- партія «Народна ініціатива» — була зареєстрована наприкінці лютого й з того часу не проявляє активності. Очолює її Ольга Таран;
- партія «Мова» — зареєстрована у квітні 2021 року і також не проявляє активності. Очолює її Олександр Горган, який з політикою пов’язаний понад 20 років. Зокрема, був у 2015 році став депутатом Київської міської ради від БПП, а у 2019−2020 роках профінансував «Європейську солідарність» на 50 тис. грн;
- партія «Гарант» — створена наприкінці травня 2021 року і також не проявляла активності. Проте її лідер Валерій Токар у 2021 році в інтерв’ю заявив, що створив партію з метою походу на парламентські та президентські вибори. Втім, встановити інших членів політсили, окрім Токаря, експертам «Чесно» не вдалося;
- партія «Наше місто» — також створена наприкінці травня 2021 року, проте актуальної інформації ні про політсилу, ні про її керівника експертам виявити не вдалося;
- «Рідна партія України» — пов’язана із рухом «Родових помість» (езотериків-екопоселенців). Серед програмних цілей партії — збільшення ролі сім’ї, покращення стану навколишнього середовища та покращення якості питної води в Україні. Керівником партії є гончар Іван Решта, який живе в родовому помісті на Житомирщині;
- партія «Соборність» — експертам не вдалося знайти інформацію про політсилу ніде, крім реєстрів. Її керівником є Володимира Чайковський, проте контактні дані, вказані в реєстрі юросіб, належать адвокатському бюро «Аронович та партнери», котре є першим у видачі в пошуковику за запитом «купить партию»;
- партія «Рішучих дій» — керівником є Сергій Железняк, який також є співвласником низки компаній, основним КВЕДом яких є «лізинг інтелектуальної власності»;
- партія «Дія» — керівник цієї політсили Олена Басюк у 2015−2016 році очолювала «Партію гармонійного розвитку», яку в 2017 році перейменували на «Рух нових сил», а ще за рік додали до назви ім’я Михайла Саакашвілі. Басок зареєстрована як ФОП у Горішніх Плавнях, де орендує комунальне підвальне приміщення площею 208 кв. м, в котрому, судячи з усього, працює фітнес-клуб «Олімп».