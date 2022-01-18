Владелец фитнес-клуба, эзотерики и отшельники основали новые партии в Украине

Владелец фитнес-клуба, эзотерики и отшельники основали новые партии в Украинеhttps://racurs.ua/n165878-vladelec-fitnes-kluba-ezoteriki-i-otshelniki-osnovali-novye-partii-v-ukraine.htmlРакурс
В Украине в 2021 году Министерство юстиции зарегистрировало 12 новых политсил.
Об этом сообщает движение «Честно» со ссылкой на данные госреестров.
Большинство из этих политсил не проявляют активности и не имеют ни сайтов, ни даже страниц в соцсетях. Однако одна из них — партия «Украинцы» — даже успела выиграть выборы в Карловскую ОТГ на Полтавщине.
Партию «Украинцы» зарегистрировали в январе 2021 года, что сделало ее первой новой политсилой прошлого года. У этой политсилы есть собственные вебсайт, страница в соцсети Фейсбук, упоминает о ней и «Википедия».
Кроме того, эксперты «Честно» обнаружили, что о своем успехе на выборах в Карловскую ОТГ, где политсила получила самый высокий результат (более 25%), партия сообщила из-за размещения «джинсы» на десятке общенациональных новостных сайтов. Часть из этих материалов была вообще без маркировки, а часть — с ненадлежащей маркировкой, такой как PR, «Позиция», «Пресрелизы».
Также на сайте НАПК доступны финотчеты этой политсилы за первые три квартала 2021 года. Согласно им, единственным донором партии был ее же руководитель, адвокат из Днепра Андрей Палкин, перечисливший на счета политсилы 265 тыс. грн.
Также в 2021 году были зарегистрированы следующие партии:
- «Добробут для Украины» — впоследствии партия сменила название на «Добробут», а затем на «Центр», а также сменился руководитель политсилы, которым теперь является Александр Ваховский. Однако больше никакой активности партия не проявляла;
- партия «Досвід» стала второй партией два года, которую возглавила вышгородская ФЛП Лилия Авраменко (в 2020 году она во главе новосозданной партии «За своих», которая впоследствии перешла в руки известного антивакцинатора Остапа Стахива и была переименована в «Идею нации»). Первым адресом регистрации «Идеи нации» является тот же адрес в Вышгороде, что и у партии «Досвід»;
- партия «Сила единства» — первоначально называлась «Разом у майбутнє". Ее первым руководителем был Александр Игнатовский, для которого эта вновь партия также стала второй за два года — в 2020 году он руководил партией «Досвід», которую вскоре переименовали, а контроль над ней перешел к соратникам экснардепа Егора Фирсова. В «Разом у майбутнє" вскоре кроме названия сменился руководитель — им стал фермер из Днепропетровщины Анатолий Гайворонский;
- партия «Народная инициатива» — была зарегистрирована в конце февраля и с тех пор не проявляет активности. Возглавляет ее Ольга Таран;
- партия «Мова» — зарегистрирована в апреле 2021 года и также не проявляет активности. Возглавляет ее Александр Горган, связанный с политикой более 20 лет. В частности, в 2015 году стал депутатом Киевского городского совета от БПП, а в 2019—2020 годах профинансировал «Европейскую солидарность» на 50 тыс. грн;
- партия «Гарант» — создана в конце мая 2021 г. и также не проявляла активности. Однако ее лидер Валерий Токарь в 2021 году в интервью заявил, что создал партию с целью похода на парламентские и президентские выборы. Впрочем, установить других членов политсилы, кроме Токаря, экспертам «Често» не удалось;
- партия «Наш город» — также создана в конце мая 2021 года, однако актуальной информации ни о политсиле, ни о ее руководителе экспертам обнаружить не удалось;
- «Родная партия Украины» — связана с движением «Родовых поместий» (эзотериков-экопоселенцев). Среди программных целей партии — повышение роли семьи, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества питьевой воды в Украине. Руководителем партии является гончар Иван Решта, живущий в родовом поместье Житомирской области;
- партия «Соборность» — экспертам не удалось найти информацию о политсиле нигде, кроме реестров. Ее руководителем является Владимир Чайковский, однако контактные данные, указанные в реестре юрлиц, принадлежат адвокатскому бюро «Аронович и партнеры», которое является первым в выдаче в поисковике по запросу «купить партию»;
- партия «Решительных действий» — руководителем является Сергей Железняк, также являющийся совладельцем ряда компаний, основным КВЭДом которых является «лизинг интеллектуальной собственности»;
- партия «Дія» — руководитель этой политсилы Елена Басюк в 2015—2016 году возглавляла «Партию гармоничного развития», которую в 2017 году переименовали в «Движение новых сил», а еще через год добавили к названию имени Михаила Саакашвили. Басок зарегистрирован как ФЛП в Горишних Плавнях, где арендует коммунальное подвальное помещение площадью 208 кв. м, в котором, судя по всему, работает фитнес-клуб «Олимп».