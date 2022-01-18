Владелец фитнес-клуба, эзотерики и отшельники основали новые партии в Украине

В Украине в 2021 году зарегистрировали более 10 новых партий

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В Украине в 2021 году Министерство юстиции зарегистрировало 12 новых политсил.

Об этом сообщает движение «Честно» со ссылкой на данные госреестров.

Большинство из этих политсил не проявляют активности и не имеют ни сайтов, ни даже страниц в соцсетях. Однако одна из них — партия «Украинцы» — даже успела выиграть выборы в Карловскую ОТГ на Полтавщине.

Партию «Украинцы» зарегистрировали в январе 2021 года, что сделало ее первой новой политсилой прошлого года. У этой политсилы есть собственные вебсайт, страница в соцсети Фейсбук, упоминает о ней и «Википедия».

Кроме того, эксперты «Честно» обнаружили, что о своем успехе на выборах в Карловскую ОТГ, где политсила получила самый высокий результат (более 25%), партия сообщила из-за размещения «джинсы» на десятке общенациональных новостных сайтов. Часть из этих материалов была вообще без маркировки, а часть — с ненадлежащей маркировкой, такой как PR, «Позиция», «Пресрелизы».

Также на сайте НАПК доступны финотчеты этой политсилы за первые три квартала 2021 года. Согласно им, единственным донором партии был ее же руководитель, адвокат из Днепра Андрей Палкин, перечисливший на счета политсилы 265 тыс. грн.

Также в 2021 году были зарегистрированы следующие партии: