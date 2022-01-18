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Ракурс
Полиция реанимировала кошку на пожаре во Львове

Полиция реанимировала кошку на пожаре во Львове (ВИДЕО)

18 янв 2022, 17:05
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Патрульные полицейские реанимировали кошку, отравившуюся дымом во время пожара, произошедшего в одной из квартир Львова.

Полицейские Владимир Никиевич и Мария Алешина быстро прибыли по указанному адресу… Пока спасатели занимались пожаротушением, полицейские еще раз проверяли наличие людей. Владимир увидел в квартире кошку без сознания, — говорится в сообщении правоохранителей Львовщины в Фейсбук.

Правоохранитель вынес животное из горящего дома, а его напарница привела его в чувство. Владелица квартиры попросила полицейских отвезти кошку в ветеринарную клинику. Впоследствии патрульные получили сообщение со словами благодарности. Жительница города отметила, что кошка Мика выжила.


Пожар в квартире был ликвидирован спасателями ГСЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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