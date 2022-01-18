Сторонников Порошенко снова собирают в Киеве в день ​​объявления решения

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Штаб Петра Порошенко в соцсетях снова созывает граждан на акцию под Печерский райсуд в Киеве.

На заседании, которое начнется 19 января в 14.00, экс-президенту сообщат о мере пресечения по «угольному делу». Порошенко подозревается в госизмене из-за покупки угля в группировках ЛДНР.

Политтехнологи и однопартийцы Порошенко приглашают поддержать экс-президента и его сторонников, и симпатиков других политических сил.

Напомним, что офис генпрокурора просит два месяца ареста для Порошенко с правом внесения залога в 1 млрд грн. Суд попросили обязать политика также сдать паспорта и в случае внесения залога носить электронный браслет.

Порошенко 17 января вернулся из-за границы, где находился почти месяц. После прилета он уехал в Печерский райсуд столицы, где целый день ему избирали меру пресечения. В центре Киева 17 января образовались значительные пробки.

Около полуночи следователь судья сообщил, что объявит решение 19 января. И в аэропорту «Киев» в Жулянах, и в центре столицы все это время проходили митинги.