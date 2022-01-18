Прихильників Порошенка знову збирають в Києві у день оголошення рішення

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Штаб Петра Порошенка у соцмережах знову скликає громадян на акцію під Печерський суд у Києві.

На засіданні, яке почнеться 19 січня о 14.00, екс-президенту повідомлять про запобіжний захід у «вугільній справі». Порошенка підозрюють у держзраді через купівлю вугілля в угрупованнях ЛДНР.

Політтехнологи та однопартійці Порошенка запрошують підтримати екс-президента, і його прихильників, і симпатиків інших політичних сил.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора просить дві місяці арешту для Порошенка із правом внесення застави в 1 млрд грн. Також суд попросили зобов’язати політика здати паспорти та у разі внесення застави носити електронний браслет.

Порошенко 17 січня повернувся з-за кордону, де перебував майже місяць. Після прильоту він поїхав у Печерський райсуд столиці, де цілий день йому обирали запобіжний захід. У центрі Києва 17 січня утворилися значні затори.

Майже опівночі слідчий суддя повідомив, що оголосить рішення 19 січня. І в аеропорту «Київ» у Жулянах, і в середмісті столиці увесь цей час відбувалися мітинги.