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Ракурс
Погода у “Жулянах” змусила відправляти літаки до Львова

Погода у «Жулянах» змусила відправляти літаки до Львова (ФОТО)

18 січ 2022, 16:35
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Міжнародний аеропорт «Київ» імені І. Сікорського через негоду 18 січня був змушений відправити пасажирські літаки для посадки у Львів. Повітряні ворота західного міста стали запасним для аеропорту «Жуляни».

Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Львів».

Фото: Ігор Сидін

Фото: Ігор Сидін

Фото: Ігор Сидін

Зокрема, в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже п’ять літаків з:

  • Вроцлава,

  • Варшави,

  • Пардубиці,

  • Вільнюса,

  • Рима.


Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.

Джерело: Ракурс


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