Погода у “Жулянах” змусила відправляти літаки до Львова

https://racurs.ua/ua/n165875-pogoda-u-julyanah-zmusyla-vidpravlyaty-litaky-do-lvova-foto.html

Ракурс

Міжнародний аеропорт «Київ» імені І. Сікорського через негоду 18 січня був змушений відправити пасажирські літаки для посадки у Львів. Повітряні ворота західного міста стали запасним для аеропорту «Жуляни».

Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Львів».

Зокрема, в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже п’ять літаків з:

Вроцлава,

Варшави,

Пардубиці,

Вільнюса,

Рима.



Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.