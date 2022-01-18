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Погода у “Жулянах” змусила відправляти літаки до Львова
Погода у «Жулянах» змусила відправляти літаки до Львова (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165875-pogoda-u-julyanah-zmusyla-vidpravlyaty-litaky-do-lvova-foto.htmlРакурс
Міжнародний аеропорт «Київ» імені І. Сікорського через негоду 18 січня був змушений відправити пасажирські літаки для посадки у Львів. Повітряні ворота західного міста стали запасним для аеропорту «Жуляни».
Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Львів».
Зокрема, в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже п’ять літаків з:
Вроцлава,
Варшави,
Пардубиці,
Вільнюса,
Рима.
Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.
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