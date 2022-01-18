Сильний вітер зірвав хрест з купола Софійського собору, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n165874-viter-zirvav-hrest-iz-kupola-sofiyskogo-soboru-foto.html

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Сильний вітер у Києві зірвав хрест з одного з куполів Софійського собору.

Інцидент стався вночі 14 січня. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Національний заповідник «Софія Київська».

Востаннє хрести замінювали у 1978−1979 роках. Радянські реставратори огорнули чорний метал основи хрестів міддю, що спровокувало руйнування, — зазначили у «Софії Київській».

Зазначається, що хрест направили на експертизу, а невдовзі на місці зруйнованого встановлять новий. Також обстежать інші хрести, щоб уникнути подібних ситуацій.

Варто додати, що в Кропивницькому через сильний вітер в ніч на сьогодні, 18 січня впала новорічна ялинка, встановлена на площі Героїв Майдану.

Нагадаємо, в Маріуполі під час святкувань 19 грудня, на людей почала падати новорічна ялинка, встановлена на Театральній площі міста. Люди, які перебували біля ялинки, встигли розбігтися, тож ніхто не постраждав.

Джерело: «Укрінформ»