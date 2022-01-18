В російському СІЗО, де тримають політв’язнів з України, спалах корости і ковіду

В російському СІЗО, де тримають політв'язнів з України, спалах корости

https://racurs.ua/ua/n165873-v-rosiyskomu-sizo-de-trymaut-politv-yazniv-z-ukrayiny-spalah-korosty-i-kovidu.html

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У СІЗО-1 міста Ростов-на Дону, де незаконно утримують 33 українських політитчних в’язнів, через порушення санітарних норм стався спалах коронавірусної інфекції та корости — небезпечного захворювання шкіри.

Про це українському омбудсмену Людмилі Денісовій стало відомо від адвоката українських громадян.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 18 січня написала у своїх соцмережах, що від початку пандемії COVID-19 систематично вимагає від влади РФ забезпечити засобами індивідуального захисту співгромадян у місцях позбавлення волі.

Звернення залишаються без відповідного реагування. Від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я, — написала Денісова.

Вона вважає ці дії порушенням п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

З приводу спалаху хвороб в СІЗО у Ростові Денісова звернулася до колеги з РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення громадянам України.

Відзначимо, що зазвичай у Ростові очікують суду кримчаки і киримли, яких судить так звана влада окупованого Криму.