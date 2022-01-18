В российском СИЗО, где содержат политзаключенных из Украины, вспышка чесотки и ковида

https://racurs.ua/n165873-v-rossiyskom-sizo-gde-soderjat-politzakluchennyh-iz-ukrainy-vspyshka-chesotki-i-kovida.html

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В СИЗО № 1 города Ростова-на Дону, где незаконно удерживают 33 украинских политических заключенных, из-за нарушения санитарных норм произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки — опасного заболевания кожи.

Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой стало известно от адвоката украинских граждан.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека 18 января написала в своих соцсетях, что с самого начала пандемии COVID-19 систематически требует от властей РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты сограждан в местах лишения свободы.

Обращения остаются без ответного реагирования. От адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья, — написала Денисова.

Она считает эти действия нарушением п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН.

По поводу вспышки болезней в СИЗО в Ростове Денисова обратилась к коллеге из РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение гражданам Украины.

Отметим, что обычно в Ростове ожидают суда крымчаки и киримлы, которых судят так называемые власти оккупированного Крыма.