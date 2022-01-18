Блинкен летит в Киев для планирования на случай «непредвиденных обстоятельств»

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Энтони Блинкен, глава Государственного департамента США, прилетит в Киев на фоне наращивания армии России у границ Украины — 19 января он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого Блинкен отправится в Германию.

Госдепартамент США сегодня официально сообщил о визите Блинкена в Киев, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме переговоров с Зеленским и Кулебой госсекретарь встретится с сотрудниками и семьями американского посольства, чтобы «информировать об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей эскалации».

По данным МИДа, главные дипломаты Украины и США обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства в торговой, инвестиционной и сфере безопасности.

Напомним, во вторник стало известно, что после главы ЦРУ в Украину приедет госсекретарь США. В последний раз Блинкен прилетал в Киев в мае прошлого года. 20 января госсекретарь США отправится в Берлин, чтобы обсудить усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в частности, готовность союзников и партнеров США наложить на Россию санкции.