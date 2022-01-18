Блінкен летить в Київ для планування на випадок “непередбачених обставин” — агресія РФ

https://racurs.ua/ua/n165872-blinken-letyt-v-kyyiv-dlya-planuvannya-na-vypadok-neperedbachenyh-obstavyn.html

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Ентоні Блінкен, очільник Державного департаменту США, прилетить до Києва на тлі нарощування армії Росії біля кордонів України — 19 січня він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після цього Блінкен поїде до Німеччини.

Держдепартамент США сьогодні офіційно підтвердив візит Блінкена до Києва, щоб підтвердити відданість Вашингтона суверенітету і територіальній цілісності України.

Окрім переговорів із Зеленським і Кулебою держсекретар зустрінеться зі співробітниками та сім’ями американського посольства, щоб «поінформувати про зусилля Держдепартаменту щодо планування на випадок непередбачених обставин, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

За даними МЗС, головні дипломати України і США обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що після глави ЦРУ до України завітає держсекретар США. Востаннє Блінкен прилітав у Київ торік у травні. 20 січня держсекретар США вирушить до Берліна, щоб обговорити зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовність союзників та партнерів США накласти на Росію санкції.