Чому засинати перед телевізором погано, встановили учені

Люди погано сплять, якщо засинають перед телевізором, фото:

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Австрійські учені із Зальцбурзького університету встановили, чому люди погано себе почувають, якщо засинають під шум телевізора.

Причина полягає тому, що людський мозок звертає увагу на незнайомі голоси під час сну, щоб бути чуйним до потенційних загроз. Така особливість мозку раніше могла бути еволюційно виправданою, допомагаючи краще сприймати потенційні загрози, повідомляє The Daily Mail.

Про це свідчать результати дослідження, в якому взяли 17 добровольців, середній вік яких становив 22 роки. Добровольці не мали проблем зі сном, а під час експерименту їхні мозкові хвилі, дихання, м’язова напруга та серцева активність вимірювалися за допомогою спеціального обладнання.

Коли учасники дослідження спали, вчені включали різні записи знайомих та незнайомих голосів. Виявилося, що незнайомі голоси викликали більше К-комплексів (мозкових хвиль, пов’язаних із сенсорними порушеннями під час сну). Також у добровольців в такому разі збільшувалася кількість «сонних веретен» та «мікрозбуджень» у мозку.

Виявилося, що звуки незнайомих голосів під час сну змушували людський мозок бути напоготові під час першої стадії сну. Проте під час найглибшої стадії — швидкого сну, дослідники не помітили такого ефекту.

Річ у тім, що хоча під час сну очі закриті і свідомість відгороджується від оточуючого середовища, мозок продовжує стежити за тим, що відбувається довкола, балансуючи між необхідністю підтримувати сон і необхідністю прокидатися.

На думку експертів, одним із способів вирішення цієї задачі, який розвинувся еволюційно, є вибіркове реагування на незнайомі голоси. Тож, коли незнайомі голоси, наприклад, доносяться з телевізора, це заважає сну, оскільки змушує мозок перебувати у стані підвищеної готовності.

Джерело: The Daily Mail