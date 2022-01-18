Ізраїль запропонував альтернативу карантину і роздасть в країні 30 млн тестів

https://racurs.ua/ua/n165870-izrayil-zaproponuvav-alternatyvu-karantynu-i-rozdast-v-krayini-30-mln-testiv.html

Ракурс

В Ізраїлі безкоштовно роздадуть десятки мільйонів тестів на антиген. 18 січня уряд країни оголосив про рішення безкоштовно роздати громадянам Ізраїлю 25−30 млн тестів на антиген.

Рішення, спрямоване на подолання п’ятої хвилі епідемії коронавірусу на тлі поширення штаму «Омікрон», його погодили прем'єр-міністр Нафталі Беннет, міністр охорони здоров’я Ніцан Горовиць та міністр фінансів Авігдор Ліберман.

Безкоштовні тести отримають насамперед соціально незахищені верстви населення, літні громадяни, будинки для людей похилого віку, система освіти.

Упродовж найближчих двох тижнів планується роздати безкоштовно по шість комплектів тесту на антиген на кожного школяра або дитину, яка відвідує ясла або дитячий садок. Розподіл здійснюватиметься міністерством охорони здоров’я у співпраці з місцевою владою.

Тести отримають і 350 тис. студентів вузів, 2,5 млн тестів передадуть до геріатричних лікарень та будинків престарілих.

Близько 450 тисяч сімей, які отримують соціальну допомогу, отримають комплект із 20 тестів, а 25 тис. людей літнього віку, які відвідують клуби та центри, отримуватимуть по три набори тестів на тиждень упродовж найближчих трьох тижнів.

Новий уряд Ізраїлю значно збільшив обсяги тестування для виявлення випадків інфікування та активно проводить вакцинацію, дозволивши третю вакцину від COVID-19 одним із перших у світі. Про це 18 січня сказав голова уряду Ізраїлю Беннет, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Ми хочемо досягти найточнішого виявлення нових випадків. Ми щодня тестуємо кожну п’яту людину. З цим також пов’язана велика кількість виявлення нових випадків інфікування. Сподіваюся, що це дозволить нам призупинити поширення захворювання, — сказав Нафталі Беннет.

За його словами, завдяки масовому тестуванню населення та ревакцинації урядом було змінено підхід щодо застосування обмежень.

Раніше головними інструментами були карантин та локдауни, з моїм приходом на посаду ми мали один день локдауну. Зараз намагаємося бути на передовій в медичній сфері, у питанні вакцинації. Ми першими, ще в липні запустили програму ревакцинації, введення третьої дози вакцини. Ми також хочемо бути першими у сфері дослідження, аби розуміти як розвиваються нові штами, наскільки ефективною є вакцина, — сказав Беннет.



Голова уряду Ізраїлю вважає важливим суміщення інформаційних технологій, даних та медичної сфери, рішень, які в ній приймаються.

Нещодавно в Ізраїлі дозволили колоти і четверту дозу ковід-вакцини.