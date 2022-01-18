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Захоронення древніх римлян знайшли в Туреччині. Фото: iz.ru

Поховання древніх римлян знайшли в Туреччині завдяки зсуву ґрунту

18 січ 2022, 15:23
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Поховання періоду Римської імперії випадково виявили в Туреччині.

Внаслідок зсуву ґрунту в лісовій місцевості у провінції Маніса знайшли римське поховання. Знайшли його правоохоронці, які патрулювали біля населеного пункту Акчапинар в районі Тургутлу. Про це повідомляє CNN Türk.

На місці зсуву ґрунту виявили людські кістки. Представники музею Маніси вказали на те, що це останки із поховання Римського періоду. Фрагменти кісток передали в музей. Територію, де їх знайшли, взяли під охорону.

Захоронення древніх римлян знайшли в Туреччині. Фото: CNN Türk


Нагадаємо, у Німеччині археолог-аматор виявив неподалік від Берліна 41 стародавню монету, яка була викарбувана понад 2 тис. років тому. Це перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі.

Джерело: CNN Türk

Джерело: Ракурс


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