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Захоронение древних римлян нашли в Турции. Фото: iz.ru

Захоронение древних римлян нашли в Турции благодаря оползню

18 янв 2022, 15:23
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Захоронение периода Римской империи случайно обнаружили в Турции.

В результате оползня в лесной местности в провинции Маниса нашли римское захоронение. Нашли его правоохранители, которые патрулировали возле населенного пункта Акчапинар в районе Тургутлу. Об этом сообщает CNN Türk.

На месте оползня обнаружили человеческие кости. Представители музея Манисы указали на то, что это останки из захоронения римского периода. Фрагменты костей передали в музей. Территорию, где их нашли, взяли под охрану.

Захоронение древних римлян нашли в Турции — археологические раскопки


Напомним, в Германии археолог-любитель обнаружил неподалеку от Берлина 41 древнюю монету, которая была отчеканена более 2 тыс. лет назад. Это первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге.

Источник: CNN Türk

Источник: Ракурс


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