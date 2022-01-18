Захоронение древних римлян нашли в Турции благодаря оползню

Захоронение древних римлян нашли в Турции. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n165869-zahoronenie-drevnih-rimlyan-nashli-v-turcii-blagodarya-opolznu.html

Ракурс

Захоронение периода Римской империи случайно обнаружили в Турции.

В результате оползня в лесной местности в провинции Маниса нашли римское захоронение. Нашли его правоохранители, которые патрулировали возле населенного пункта Акчапинар в районе Тургутлу. Об этом сообщает CNN Türk.

На месте оползня обнаружили человеческие кости. Представители музея Манисы указали на то, что это останки из захоронения римского периода. Фрагменты костей передали в музей. Территорию, где их нашли, взяли под охрану.

Напомним, в Германии археолог-любитель обнаружил неподалеку от Берлина 41 древнюю монету, которая была отчеканена более 2 тыс. лет назад. Это первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге.

Источник: CNN Türk