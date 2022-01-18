Британія постачає зброю до України, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

Військово-транспортні літаки Королівських ВПС Великої Британії здійснють постачання зброї Україні.

За останню добу щонайменше п’ять C-17A Globemaster III, кожен з яких здатний перевозити до 77,7 т вантажу, виконали польоти до України, повідомляє сьогодні, 18 січня, агентство «Інтерфакс» з посилання на дані авіаресурсів.

Так, з військово-повітряної бази Брайз Нортон в Англії до Києва здійснили польоти літаки з бортовими номерами RRR6891, RRR6890, RRR6888, RRR6887 та RRR6886.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Україні поставлять протитанкове озброєння. Деталі він не уточнював, проте зазначив, що це не стратегічне озброєння, а зброя «для самооборони», яка може змусити росіян «зупинитися і задуматися, що вони роблять».

При цьому британські літаки оминали Німеччину, яка висловилася проти постачання зброї Україні. Маршрут британських літаків пролягав над Данією та Польщею.

Крім того, нещодавно до Львова з американського міста Хантсвіл (штат Алабама) прибув важкий український транспортний літак Ан-124. Поруч із Хантсвілом розташований Редстоунський арсенал Армії США.

Джерело: «Інтерфакс»