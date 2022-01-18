Британия поставляет оружие в Украину, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n165868-pyat-reysov-v-sutki-detali-postavok-orujiya-iz-britanii.html

Ракурс

Военно-транспортные самолеты Королевских ВВС Великобритании осуществляют поставку оружия Украине.

За последние сутки по меньшей мере пять C-17A Globemaster III, каждый из которых способен перевозить до 77,7 т груза, выполнили полеты в Украину, сообщает сегодня, 18 января, агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные авиаресурсов.

Так, с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии в Киев совершили полеты самолеты с бортовыми номерами RRR6891, RRR6890, RRR6888, RRR6887 и RRR6886.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине поставят противотанковое вооружение. Детали он не уточнял, однако отметил, что это не стратегическое вооружение, а оружие «для самообороны», которое может вынудить россиян «остановиться и задуматься, что они делают».

При этом британские самолеты обходили Германию, которая высказалась против поставок оружия Украине. Маршрут британских самолетов проходил над Данией и Польшей.

Кроме того, недавно во Львов из американского города Хантсвилл (штат Алабама) прибыл тяжелый украинский транспортный самолет Ан-124. Рядом с Хантсвилом расположен Редстоунский арсенал Армии США.

Источник: «Интерфакс»