Поставки угля из шахт оккупированного Донбасса были отменены в 2015 году. Фото:

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Приказ о запрете на поставку угля из двух шахт, расположенных на оккупированных территориях Донбасса, был отменен в 2015 году.

Соответствующее решение в 2015 году принял бывший министр энергетики Владимир Демчишин, которого лоббировал тогдашний президент Петр Порошенко. Об этом заявил экс-глава Минэнергетики Юрий Продан в интервью «Бабелю».

Сначала Демчишин был председателем Национальной комиссии по регулированию энергетики, его тоже Порошенко назначил. Демчишин был человеком, которому доверял президент, — отметил Продан.

По словам бывшего министра, Демчишин отменил его запрет поставлять уголь из двух предприятий — «Шахты имени Киселева» и «Луганскуголь». При этом первая из шахт была закрытой, там просто выкачивали воду. А шахта «Луганскуголь» добывала где-то до 5 тыс. т в день.

Но неизвестно, вообще ли к тому времени этот уголь там добывали, брали ли старые запасы. В целом тот объем, который поставляли из тех шахт, был незначителен, — отметил экс-министр.

Продан добавил, что компания «Центрэнерго» заключила с ними сделки, а на их счета можно было переводить средства.

А как дальше эти деньги должны были дойти до предприятий? В мешках?! Это нормальная схема? И после этого мы критикуем поставки угля из ЮАР? — жалуется бывший топ-чиновник.



Напомним, Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса. В деле о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Источник: «Бабель»