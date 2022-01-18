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Поставки вугілля з шахт окупованого Донбасу було скасували в 2015 році. Фото:

Постачання вугілля з двох шахт ОРДЛО скасували в 2015 році — екс-міністр

18 січ 2022, 14:46
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Наказ про заборону на поставку вугілля з двох шахт, розташованих на окупованих територіях Донбасу, було скасовано в 2015 році.

Відповідне рішення у 2015 році ухвалив колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, якого лобіював тодішній президент Петро Порошенко. Про це заявив екс-глава Міненергетики Юрій Продан в інтервʼю «Бабелю».

Спочатку Демчишин був головою Національної комісії з регулювання енергетики, його теж Порошенко призначив. Демчишин був людиною, якій довіряв президент, — зазначив Продан.

За словами колишнього міністра, Демчишин скасував його заборону постачати вугілля з двох підприємств — «Шахти імені Кисельова» і «Луганськвугілля». При цьому перша з шахт була закритою, там просто викачували воду. А шахта «Луганськвугілля» добувала десь до 5 тис. т на день.

Але невідомо, чи взагалі на той час це вугілля там добували, чи брали старі запаси. Загалом той обсяг, який постачали з тих шахт, був незначний, — зауважив екс-міністр.

Продан додав, що компанія «Центренерго» уклала з ними угоди, а на їхні рахунки можна було переказувати кошти.

А як далі ці гроші мали дійти до підприємств? У мішках?! Це нормальна схема? І після цього ми критикуємо постачання вугілля з ПАР? — скаржиться колишній топ-посадовець.


Нагадаємо, Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати постачання з окупованого Донбасу. У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Джерело: «Бабель»

Джерело: Ракурс


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