Нюхають кров — несподіваний факт про імунні клітини встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n165866-nuhaut-krov-nespodivanyy-fakt-pro-imunni-klityny-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Імунні клітини (макрофаги) «нюхають» кров.
Це встановили учені з Інституту імунології в Ла-Холья (США), повідомляє прес-служба вишу.
Зрозуміло, що в таких клітин немає носа, щоб сприймати нюх та мозку, щоб аналізувати вловлену інформацію, проте вони реагують на пахучу речовину окатаналь або каприловий альдегід, котрий у невеликій кількості є в крові у всіх людей.
Для «нюхання» в імунних клітин є нюхові рецептори — білки, які здатні зв’язуватися з пахучими молекулами. Для октаналя це білок OR6A2.
У високій концентрації октаналь має різкий жирний запах, але якщо октаналь розбавити, він починає приємно пахнути апельсином.
Виявилося, що у людей з підвищеним рівнем «поганого» холестерину одночасно підвищується і рівень октаналю.
Октаналь, зокрема, є однією з речовин змушує імунні клітини запускати та підтримувати запальну реакцію. Вона є імунною зброєю проти інфекцій та інших загроз для здоров’я, хоча інколи (наприклад, при атеросклеротичних відкладеннях, які можуть супроводжуватися підвищенням рівня октаналю), навпаки, ускладнює ситуацію.
Проведені на мишах експерименти показали:
- якщо у макрофагів відключити ген рецептора до октаналю, запалення в судинах буде набагато слабшим;
- такого ж ефекту можна досягти, якщо закрити нюховий рецептор макрофагів іншою пахучою молекулою — цитралем. Ця речовина зв’язуюється з рецептором OR6A2, тож імунна клітина перестає відчувати октаналь.
Таким чином, нюхові рецептори імунних клітин можуть відігравати помітну негативну роль у розвитку метаболічних захворюваннь, наголошують учені.