Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Макрофаги в стінці артерії «нюхають» навколишнє середовище, фото:

Нюхають кров — несподіваний факт про імунні клітини встановили учені

18 січ 2022, 14:09
999

Імунні клітини (макрофаги) «нюхають» кров.

Це встановили учені з Інституту імунології в Ла-Холья (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зрозуміло, що в таких клітин немає носа, щоб сприймати нюх та мозку, щоб аналізувати вловлену інформацію, проте вони реагують на пахучу речовину окатаналь або каприловий альдегід, котрий у невеликій кількості є в крові у всіх людей.

Для «нюхання» в імунних клітин є нюхові рецептори — білки, які здатні зв’язуватися з пахучими молекулами. Для октаналя це білок OR6A2.

У високій концентрації октаналь має різкий жирний запах, але якщо октаналь розбавити, він починає приємно пахнути апельсином.

Виявилося, що у людей з підвищеним рівнем «поганого» холестерину одночасно підвищується і рівень октаналю.

Октаналь, зокрема, є однією з речовин змушує імунні клітини запускати та підтримувати запальну реакцію. Вона є імунною зброєю проти інфекцій та інших загроз для здоров’я, хоча інколи (наприклад, при атеросклеротичних відкладеннях, які можуть супроводжуватися підвищенням рівня октаналю), навпаки, ускладнює ситуацію.


Проведені на мишах експерименти показали:

  • якщо у макрофагів відключити ген рецептора до октаналю, запалення в судинах буде набагато слабшим;
  • такого ж ефекту можна досягти, якщо закрити нюховий рецептор макрофагів іншою пахучою молекулою — цитралем. Ця речовина зв’язуюється з рецептором OR6A2, тож імунна клітина перестає відчувати октаналь.

Таким чином, нюхові рецептори імунних клітин можуть відігравати помітну негативну роль у розвитку метаболічних захворюваннь, наголошують учені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів