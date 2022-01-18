Макрофаги в стінці артерії «нюхають» навколишнє середовище, фото:

https://racurs.ua/ua/n165866-nuhaut-krov-nespodivanyy-fakt-pro-imunni-klityny-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Імунні клітини (макрофаги) «нюхають» кров.

Це встановили учені з Інституту імунології в Ла-Холья (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зрозуміло, що в таких клітин немає носа, щоб сприймати нюх та мозку, щоб аналізувати вловлену інформацію, проте вони реагують на пахучу речовину окатаналь або каприловий альдегід, котрий у невеликій кількості є в крові у всіх людей.

Для «нюхання» в імунних клітин є нюхові рецептори — білки, які здатні зв’язуватися з пахучими молекулами. Для октаналя це білок OR6A2.

У високій концентрації октаналь має різкий жирний запах, але якщо октаналь розбавити, він починає приємно пахнути апельсином.

Виявилося, що у людей з підвищеним рівнем «поганого» холестерину одночасно підвищується і рівень октаналю.

Октаналь, зокрема, є однією з речовин змушує імунні клітини запускати та підтримувати запальну реакцію. Вона є імунною зброєю проти інфекцій та інших загроз для здоров’я, хоча інколи (наприклад, при атеросклеротичних відкладеннях, які можуть супроводжуватися підвищенням рівня октаналю), навпаки, ускладнює ситуацію.

Проведені на мишах експерименти показали:

якщо у макрофагів відключити ген рецептора до октаналю, запалення в судинах буде набагато слабшим;

такого ж ефекту можна досягти, якщо закрити нюховий рецептор макрофагів іншою пахучою молекулою — цитралем. Ця речовина зв’язуюється з рецептором OR6A2, тож імунна клітина перестає відчувати октаналь.

Таким чином, нюхові рецептори імунних клітин можуть відігравати помітну негативну роль у розвитку метаболічних захворюваннь, наголошують учені.