Макрофаги в стенке артерии «нюхают» окружающую среду

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Ракурс

Иммунные клетки (макрофаги) «нюхают» кровь.

Это установили ученые из Института иммунологии в Ла-Холья (США), сообщает пресс-служба вуза.

Понятно, что у таких клеток нет носа, чтобы воспринимать обоняние и мозга, чтобы анализировать уловленную информацию, однако они реагируют на ароматное вещество окатаналь или каприловый альдегид, который в небольшом количестве находится в крови у всех людей.

Для «нюхания» у иммунных клеток есть обонятельные рецепторы — белки, которые способны связываться с ароматными молекулами. Для октанала это белок OR6A2.

В высокой концентрации октаналь имеет резкий жирный запах, но если октаналь разбавить, он начинает приятно пахнуть апельсином.

Оказалось, что у людей с повышенным уровнем «плохого» холестерина одновременно повышается и уровень октаналя.

Октаналь, в частности, является одним из веществ, заставляет иммунные клетки запускать и поддерживать воспалительную реакцию. Она является иммунным оружием против инфекций и других угроз здоровью, хотя иногда (например, при атеросклеротических отложениях, которые могут сопровождаться повышением уровня октаналя), наоборот, осложняет ситуацию.

Проведенные на мышах эксперименты показали:

если у макрофагов отключить ген рецептора к октаналю, воспаление в сосудах будет гораздо слабее;

такого же эффекта можно достичь, если закрыть обонятельный рецептор макрофагов другой ароматной молекулой — цитралем. Это вещество связывается с рецептором OR6A2, поэтому иммунная клетка перестает ощущать октаналь.

Таким образом, обонятельные рецепторы иммунных клеток могут играть заметную негативную роль в развитии метаболических заболеваний, отмечают ученые.