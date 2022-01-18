Голос пропавшего кота хозяйка узнала по телефону

Пропавшего без хозяйка опознала по телефону. Фото: bbc

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Ракурс

Пропавшего кота в Великобритании нашли по мяуканью в трубке телефона.

Британка Рейчел Лоуренс из Эссекса консультировалась с ветеринаром относительно своей другой кошки, когда услышала на заднем плане характерный крик пропавшего кота. Ей объяснили, что это бродячий кот, но она позвонила еще раз и попросила его описать. Таким образом пропавший без вести Барнаби вернулся домой. Об этом 18 января сообщает «ВВС».

По словам британки, она была уверена, что узнала мяуканье пропавшего домашнего любимца, поэтому позвонила ветеринару и спросила, был ли тот бродячий кот, чей голос она услышала в трубке, черный и с белым пятном на задней лапе.

Я не могла сдержать эмоций и расплакалась вслух. Мы не видели его восемь месяцев, — отметила она и добавила, что ее питомец был более чем счастлив, когда его взяли на руки и приласкали.

Женщина отмечает, что заплатила за чипирование Барнаби, прежде чем он исчез без вести, но сомневается, что процедуру выполнили должным образом. Лоуренс добавила, что три ее ребенка называли Барнаби толстяком, но когда его привели, он был «худой, без меха» и «весь покрытый язвами».

Напомним, в американском штате Филадельфия кот научился играть на пианино, чтобы сообщить своим хозяевам, когда голоден или нуждается в замене лотка для туалета. Семилетний полосатый кот Уинслоу использует миниатюрный инструмент в качестве сигнала внимания.

Источник: BBC