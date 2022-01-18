Зниклого кота господарка упізнала по телефону. Фото: bbc

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Зниклого кота у Великій Британії знайшли за нявканням у слухавці телефону.

Британка Рейчел Лоуренс з Ессекса консультувалася з ветеринаром щодо своєї іншої кішки, коли почула на задньому плані характерний крик зниклого кота. Їй пояснили, що це бродячий кіт, але вона зателефонувала ще раз і попросила його описати. Таким чином зниклий безвісти Барнабі повернувся додому. Про це 18 січня повідомляє «ВВС».

За словами британки, вона була упевнена, що впізнала нявкання зниклого домашнього улюбленця, тому передзвонила ветеринару і запитала, чи був той бродячий кіт, чий голос вона почула у слухавці, чорний і з білою плямою на задній лапі.

Я не могла стримати емоцій і розплакалася вголос. Ми не бачили його вісім місяців, — зазначила вона й додала, що її вихованець був більш ніж щасливий, коли його взяли на руки й приголубили.

Жінка зазначає, що заплатила за чипування Барнабі, перш ніж він зник безвісти, але сумнівається, що процедуру «виконали належним чином». Лоуренс додала, що троє її дітей називали Барнабі товстуном, але коли його привели, він був «худий, без хутра» і «весь вкритий виразками».

Нагадаємо, в американському штаті Філадельфія кіт навчився грати на піаніно, щоб повідомити своїм господарям, коли голодний або потребує заміни лотка для туалету. Семирічний смугастий кіт Вінслоу використовує мініатюрний інструмент як сигнал уваги.

Джерело: BBC