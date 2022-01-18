Влада хоче зобов’язати таксі встановити касові апарати

В українських таксі можуть з’явитися касові апарати

https://racurs.ua/ua/n165864-vlada-hoche-zobov-yazaty-taksi-vstanovyty-kasovi-aparaty.html

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В автомобілях таксі можуть з’явитися касові апарати. Відповідний законопроект невдовзі плануються внести до парламенту.

Наразі він перебуває на стадії погодження з Міністерством інфраструктури.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про це в інтерв’ю інформаційному агентству «Українські новини».

Я досить жорстко вимагаю, щоб він з’явився, — наголосив Гетманцев, зазначивши, що очікував внесення цього законопроекту ще восени 2021 року.

Водночас Гетманцев запевнив, що ця галузь буде останньою, яку мають намір фіскалізувати найближчим часом.

Ми вже закінчили із законами, що наводять лад в оподаткуванні, і виконали програму мінімум. Ми маємо поставити крапку або крапку з комою на кілька років. І сконцентруватися на податковій, митниці, налагодити їхню роботу, — зазначив він.

Джерело: «Українські новини»