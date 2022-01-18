Власти хотят обязать такси установить кассовые аппараты

В украинских такси могут появиться кассовые аппараты

https://racurs.ua/n165864-vlasti-hotyat-obyazat-taksi-ustanovit-kassovye-apparaty.html

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В такси могут появиться кассовые аппараты. Соответствующий законопроект вскоре планируют внести в парламент.

В настоящее время он находится в стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил об этом в интервью информационному агентству «Українські новини».

Я достаточно жестко требую, чтобы он появился, — подчеркнул Гетманцев, отметив, что ожидал внесения этого законопроекта еще осенью 2021 года.

В то же время Гетманцев заверил, что эта отрасль будет последней, которую намерены фискализовать в ближайшее время.

«Мы уже закончили с законами, наводящими порядок в налогообложении, и выполнили программу минимум. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на налоговой, таможне, наладить их работу», — отметил он.

Источник: «Українські новини»