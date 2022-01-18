Израиль предложил альтернативу карантину и раздаст в стране 30 млн тестов

https://racurs.ua/n165870-izrail-predlojil-alternativu-karantinu-i-razdast-v-strane-30-mln-testov.html

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В Израиле бесплатно раздадут десятки миллионов тестов на антиген. 18 января правительство страны объявило о решении бесплатно раздать гражданам Израиля 25−30 млн тестов на антиген.

Решение, направленное на преодоление пятой волны эпидемии коронавируса на фоне распространения штамма «Омикрон», согласовали премьер-министр Нафтали Беннет, министр здравоохранения Ницан Горовиц и министр финансов Авигдор Либерман.

Бесплатные тесты получат прежде всего социально незащищенные слои населения, пожилые граждане, дома престарелых, система образования.

В ближайшие две недели планируется раздать бесплатно по шесть комплектов теста на антиген на каждого школьника или ребенка, который посещает ясли или детский сад. Распределение будет осуществляться Министерством здравоохранения в сотрудничестве с местными властями.

Тесты получат и 350 тыс. студентов вузов. 2,5 млн тестов передадут в гериатрические больницы и дома престарелых.

В 450 тыс. семей, получающих соцпомощь, направят комплект из 20 тестов, а 25 тыс. пожилых людей, которые посещают клубы и центры, будут получать по три набора тестов в течение каждой из ближайших трех недель.

Новое правительство Израиля значительно увеличило объем тестирования для выявления случаев инфицирования и активно проводит вакцинацию, разрешив третью вакцину от COVID-19 одним из первых в мире. Об этом 18 января сказал глава правительства Израиля Беннет, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мы хотим добиться точного обнаружения новых случаев. Мы ежедневно тестируем каждого пятого человека. С этим также связано большое количество выявления новых случаев инфицирования. Надеюсь, что это позволит нам приостановить распространение заболевания, — сказал Нафтали Беннет.

По его словам, благодаря массовому тестированию населения и ревакцинации правительство изменило подход применения ограничений.

Раньше главными инструментами были карантин и локдауны, с моим приходом в должность мы имели только один день локдауна. Сейчас стараемся быть впереди всех в медицинской сфере, особенно в вопросе вакцинации. Мы первыми, еще в июле, запустили программу ревакцинации — введение третьей дозы вакцины. Мы также хотим быть первыми в сфере исследований, чтобы понимать как развиваются новые штаммы, насколько эффективна вакцина, — сказал Беннет.



Глава правительства Израиля считает важным совмещение информационных технологий, данных и медицинской сферы.

Недавно в Израиле разрешили колоть и четвертую дозу ковид-вакцины.