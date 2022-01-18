Почему засыпать перед телевизором плохо, установили ученые

Люди плохо спят, если засыпают перед телевизором, фото: Evan

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Австрийские ученые из Зальцбургского университета установили, почему люди плохо себя чувствуют, засыпая под шум телевизора.

Причина в том, что человеческий мозг обращает внимание на незнакомые голоса во время сна, чтобы быть чутким к потенциальным угрозам. Такая особенность мозга раньше могла быть эволюционно оправдана, помогая лучше воспринимать потенциальные угрозы, сообщает The Daily Mail.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли 17 добровольцев, средний возраст которых составил 22 года. У добровольцев не было проблем со сном, а во время эксперимента их мозговые волны, дыхание, мышечное напряжение и сердечная активность измерялись с помощью специального оборудования.

Когда участники исследования спали, ученые включали разные записи знакомых и незнакомых голосов. Оказалось, что незнакомые голоса вызвали больше К-комплексов (мозговых волн, связанных с сенсорными нарушениями во время сна). Также у добровольцев в таком случае увеличивалось количество «сонных веретен» и «микровозбуждений» в мозге.

Оказалось, что звуки незнакомых голосов во время сна заставляли человеческий мозг быть наготове во время первой стадии сна. Однако во время самой глубокой стадии — быстрого сна, исследователи не заметили такого эффекта.

Дело в том, что хотя во время сна глаза закрыты и сознание отгораживается от окружающей среды, мозг продолжает следить за происходящим вокруг, балансируя между необходимостью поддерживать сон и просыпаться.

По мнению экспертов, одним из способов решения этой задачи, который развился эволюционно, является выборочное реагирование на незнакомые голоса. Так что, когда незнакомые голоса, например, доносятся из телевизора, это мешает сну, поскольку заставляет мозг находиться в состоянии повышенной готовности.

Источник: The Daily Mail