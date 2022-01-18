Сильный ветер сорвал крест с купола Софийского собора, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n165874-veter-sorval-krest-s-kupola-sofiyskogo-sobora-foto.html

Ракурс

Сильный ветер в Киеве сорвал крест с одного из куполов Софийского собора.

Инцидент произошел ночью 14 января. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Национальный заповедник «София Киевская».

В последний раз кресты заменяли в 1978—1979 годах. Советские реставраторы окутали черный металл основы крестов медью, что спровоцировало разрушение, — отметили в «Софии Киевской».

Отмечается, что крест был направлен на экспертизу, а вскоре на месте разрушенного будет установлен новый. Также обследуют другие кресты во избежание подобных ситуаций.

Стоит добавить, что в Кропивницком из-за сильного ветра в ночь на сегодня, 18 января упала новогодняя елка, установленная на площади Героев Майдана.

Напомним, в Мариуполе во время празднований 19 декабря на людей начала падать новогодняя елка, установленная на Театральной площади города. Люди, которые находились возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал.

Источник: «Укринформ»