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Погода в «Жулянах» заставила отправлять самолеты во Львов
Погода в «Жулянах» заставила отправлять самолеты во Львов (ФОТО)https://racurs.ua/n165875-pogoda-v-julyanah-zastavila-otpravlyat-samolety-vo-lvov-foto.htmlРакурс
Международный аэропорт «Киев» имени И. Сикорского из-за непогоды 18 января был вынужден отправить пассажирские самолеты для посадки во Львов. Воздушные ворота западного города стали запасными для аэропорта «Жуляны».
Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов».
В частности, в «Жулянах» не смогли приземлиться и полетели во Львов уже пять самолетов из:
Вроцлава,
Варшавы,
Пардубицы,
Вильнюса,
Рима.
Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.
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