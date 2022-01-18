Погода в «Жулянах» заставила отправлять самолеты во Львов

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Ракурс

Международный аэропорт «Киев» имени И. Сикорского из-за непогоды 18 января был вынужден отправить пассажирские самолеты для посадки во Львов. Воздушные ворота западного города стали запасными для аэропорта «Жуляны».

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов».

В частности, в «Жулянах» не смогли приземлиться и полетели во Львов уже пять самолетов из:

Вроцлава,

Варшавы,

Пардубицы,

Вильнюса,



Рима.

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.