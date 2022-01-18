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Ракурс
Погода в «Жулянах» заставила отправлять самолеты во Львов

Погода в «Жулянах» заставила отправлять самолеты во Львов (ФОТО)

18 янв 2022, 16:35
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Международный аэропорт «Киев» имени И. Сикорского из-за непогоды 18 января был вынужден отправить пассажирские самолеты для посадки во Львов. Воздушные ворота западного города стали запасными для аэропорта «Жуляны».

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов».

Фото: Ігор Сидін

Фото: Ігор Сидін

Фото: Ігор Сидін

В частности, в «Жулянах» не смогли приземлиться и полетели во Львов уже пять самолетов из:

  • Вроцлава,

  • Варшавы,

  • Пардубицы,

  • Вильнюса,


  • Рима.

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.

Источник: Ракурс


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