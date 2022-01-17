Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка

https://racurs.ua/ua/n165810-centr-kyieva-stoyit-u-zatorah-cherez-mityng-pryhylnykiv-poroshenka-karta.html

Ракурс

Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка.

Як видно на картах Гугл, напружена ситуація з рухом транспорту зберігається у районі Софійської площі. Тут через мітинг прихильників п’ятого президента Порошенка рух ускладнений вулицями Великою та Малою Житомирською, Володимирівською, а також на Володимирівському проїзді.

Проблеми з рухом транспорту не тільки у середмісті столиці — також сьогодні у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Через обрив контактної лінії було порушено рух тролейбусів № 3, 40, 40К.

Нагадаємо, що Порошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді — це поруч із Софійською площею. Уранці тут почали збиратися люди, згодом значна кіллькість мітингувальників приїхала з Порошенком з аеропорту «Київ».