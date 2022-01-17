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Ракурс
Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка

Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Порошенка (КАРТА)

17 січ 2022, 12:32
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Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка.

Як видно на картах Гугл, напружена ситуація з рухом транспорту зберігається у районі Софійської площі. Тут через мітинг прихильників п’ятого президента Порошенка рух ускладнений вулицями Великою та Малою Житомирською, Володимирівською, а також на Володимирівському проїзді.

Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка, карта - Гугл

Центр Києва стоїть у заторах через мітинг прихильників Петра Порошенка, карта - Гугл


Проблеми з рухом транспорту не тільки у середмісті столиці — також сьогодні у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Через обрив контактної лінії було порушено рух тролейбусів № 3, 40, 40К.

Нагадаємо, що Порошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді — це поруч із Софійською площею. Уранці тут почали збиратися люди, згодом значна кіллькість мітингувальників приїхала з Порошенком з аеропорту «Київ».

Джерело: Ракурс


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