Центр Киева стоит в заторах из-за митинга сторонников Порошенко

https://racurs.ua/n165810-centr-kieva-stoit-v-probkah-iz-za-mitinga-storonnikov-poroshenko-karta.html

Ракурс

Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Петра Порошенко.

Как видно на картах Google (Гугл), напряженная ситуация с движением транспорта сохраняется в районе Софийской площади. Здесь из-за митинга сторонников пятого президента Порошенко движение затруднено по таких улицах:

Большая и Малая Житомирская;

Владимирская;

Владимирский проезд.

Проблемы с движением транспорта не только в центре столицы — также сегодня в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии было нарушено движение троллейбусов № 3, 40, 40К.

Напомним, что Порошенко избирают меру пресечения в Печерском суде — это рядом с Софийской площадью. Утром здесь начали собираться люди, впоследствии значительное количество митингующих приехало с Порошенко из аэропорта «Киев».