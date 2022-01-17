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Центр Киева стоит в заторах из-за митинга сторонников Порошенко
Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Порошенко (КАРТА)https://racurs.ua/n165810-centr-kieva-stoit-v-probkah-iz-za-mitinga-storonnikov-poroshenko-karta.htmlРакурс
Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Петра Порошенко.
Как видно на картах Google (Гугл), напряженная ситуация с движением транспорта сохраняется в районе Софийской площади. Здесь из-за митинга сторонников пятого президента Порошенко движение затруднено по таких улицах:
- Большая и Малая Житомирская;
- Владимирская;
- Владимирский проезд.
Проблемы с движением транспорта не только в центре столицы — также сегодня в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии было нарушено движение троллейбусов № 3, 40, 40К.
Напомним, что Порошенко избирают меру пресечения в Печерском суде — это рядом с Софийской площадью. Утром здесь начали собираться люди, впоследствии значительное количество митингующих приехало с Порошенко из аэропорта «Киев».
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