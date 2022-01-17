Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Центр Киева стоит в заторах из-за митинга сторонников Порошенко

Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Порошенко (КАРТА)

17 янв 2022, 12:32
999

Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Петра Порошенко.

Как видно на картах Google (Гугл), напряженная ситуация с движением транспорта сохраняется в районе Софийской площади. Здесь из-за митинга сторонников пятого президента Порошенко движение затруднено по таких улицах:

  • Большая и Малая Житомирская;
  • Владимирская;
  • Владимирский проезд.

Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Петра Порошенко, карта - Гугл

Центр Киева стоит в пробках из-за митинга сторонников Петра Порошенко, карта - Гугл


Проблемы с движением транспорта не только в центре столицы — также сегодня в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии было нарушено движение троллейбусов № 3, 40, 40К.

Напомним, что Порошенко избирают меру пресечения в Печерском суде — это рядом с Софийской площадью. Утром здесь начали собираться люди, впоследствии значительное количество митингующих приехало с Порошенко из аэропорта «Киев».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров