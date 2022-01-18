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Ракурс
Поліція реанімувала кішку на пожежі у Львові

Поліція реанімувала кішку на пожежі у Львові (ВІДЕО)

18 січ 2022, 17:05
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Патрульні поліцейські реанімували кішку, яка отруїлася димом під час пожежі, що сталася у одній з квартир Львова.

Поліцейські Володимир Микієвич та Марія Альошина швидко прибули за вказаною адресою… Поки рятувальники займались пожежогасінням, поліцейські ще раз перевіряли наявність людей. Володимир побачив у квартирі непритомну кішку, — йдеться у повідомленні правоохоронців Львівщини у Фейсбук.

Правоохоронець виніс тварину з палаючого помешкання, а його напарниця привела її до тями. Власниця квартири попросила поліцейських відвезти кішку до ветеринарної клініки. Згодом патрульні отримали повідомлення зі словами подяки. Містянка зазначила, що кішка Міка вижила.


Пожежу в квартирі ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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