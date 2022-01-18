Поліція реанімувала кішку на пожежі у Львові

https://racurs.ua/ua/n165877-policiya-reanimuvala-kishku-na-pojeji-u-lvovi-video.html

Ракурс

Патрульні поліцейські реанімували кішку, яка отруїлася димом під час пожежі, що сталася у одній з квартир Львова.

Поліцейські Володимир Микієвич та Марія Альошина швидко прибули за вказаною адресою… Поки рятувальники займались пожежогасінням, поліцейські ще раз перевіряли наявність людей. Володимир побачив у квартирі непритомну кішку, — йдеться у повідомленні правоохоронців Львівщини у Фейсбук.

Правоохоронець виніс тварину з палаючого помешкання, а його напарниця привела її до тями. Власниця квартири попросила поліцейських відвезти кішку до ветеринарної клініки. Згодом патрульні отримали повідомлення зі словами подяки. Містянка зазначила, що кішка Міка вижила.

Пожежу в квартирі ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок події ніхто не постраждав.