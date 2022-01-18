Подводное «пение» тюленей записали полярники в Антарктиде

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Ракурс

«Пение» тюленей Ведделла записали полярники в районе станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Национальный антарктический научный центр предлагает послушать, какие звуки записали украинские ученые с сентября по ноябрь во время сезона размножения.

Тюлени Ведделла — самые южные млекопитающие, прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты. Они способны задерживать дыхание и оставаться под водой около полутора часов подряд, кое-где ныряя на глубину более 600 м, — рассказали полярники.

Ранее считалось, что репертуар этих животных состоит из около 30 типов звуков, но недавно было обнаружено еще девять типов в ультразвуковом спектре (разнообразное «чириканье», «свисты» и «трели»).

Часть подводного пения происходит на более высоких для человеческого слуха частотах: от 20 до 50 кГц. Предполагается, что обратное эхо таких звуков позволяет тюленям ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы.