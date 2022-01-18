Штам “Омікрон” поширився на ще одну область

Штам «Омікрон» поширився на ще одну областьhttps://racurs.ua/ua/n165883-shtam-omikron-poshyryvsya-na-sche-odnu-oblast.htmlРакурс
Штам «Омікрон» виявили на Донеччині. Там з 30 випадкових проб, відібраних у хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, у 14 пацієнтів підтвердили зараження новим штамом.
У січні до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України було відправлено зразки від 30 осіб. З них 14, а це майже половина, були виявлені як новий штам, але решта — це був штам Дельта… Тобто 14 підтверджених випадків — це Омікрон", — сказав 18 січня під час брифінгу в Краматорську представник департамента охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко Педенко.
З його слів, штам «Омікрон» має менший інкубаційний період, аніж штам «Дельта», — у середньому він становить три доби.
Педенко також виділив симптоми, які найчастіше зустрічаються в інфікованих «Омікроном»:
нежить,
головний біль,
втома,
чхання,
біль у горлі.
Чиновник вказав, що попри звичну симптоматичність «Омікрон» може провокувати тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,7 млн осіб, зафіксовано 98 тис. 549 летальних випадків.