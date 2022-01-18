Лавров про Крим - Росіяни возз’єдналися як німці

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Сергій Лавров, міністр закордонних справ країни-агресора РФ, порівняв окупацію Криму Росією в 2014 році з возз'єднанням Німеччини у 1990 році. Він заявив, що в 2014 році кримчани «об'єдналися зі своєю батьківщиною» так само, як у 1990 році «возз'єдналися німці», розділені кордоном між НДР і ФРН після Другої світової війни.

Ми розраховуємо, що в Німеччині пам’ятають, яка була позиція нашої сторони, коли вона захотіла об'єднатися… Німці повинні зрозуміти, що росіяни, які живуть у Криму (більшість населення Криму), теж мають право об'єднуватися зі своєю батьківщиною, — заявив Лавров.

Це порівняння щодо анексії Криму раніше озвучував президент країни-агресора Володимир Путін. Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у відповідь тоді заявила, що визнати анексію Криму — все одно, що змиритися з поділом Німеччини.

Нагадаємо, у лютому 2014 року озброєні російські солдати у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, аеропорт Сімферополя, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти та блокували дії української армії. Пізніше Путін визнав, що це були російські військові. Кремль назвав свої дії «відновленням історичної справедливості». Москва продовжує «створювати істерію» на основі міфів, породжених російською пропагандою.