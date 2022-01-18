Росія будь-якої миті може атакувати Україну — Держдеп США

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Росія створила надзвичайно небезпечний рівень загрози нового масштабного наступу на Україну, вважають у Державному департаменті США.

Президент РФ Володимир Путін створив кризу шляхом зосередження 100-тисячного масиву російських військ уздовж кордону з Україною, що включає також перекидання російських військ до Білорусі впродовж останніх вихідних… Це демонстрація сили, створена для того, щоб викликати або створити хибний привід для кризи — в той час, як Росія планує можливе вторгнення, — заявила під час брифінгу у вівторок представниця американського зовнішньополітичного відомства, пише «Укрінформ».

З її слів, дії Москви не пояснюються ані військовими навчаннями, ані звичайною передислокацією сил. Вашингтон вважає нинішню ситуацію «вкрай небезпечною», оскільки Кремль «будь-якої миті може почати атаку на Україну».

Зауважимо, що 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ, де проведе низку зустрічей із керівництвом держави.

Ця поїздка є продовженням масштабної дипломатії з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо єдиного підходу у реагуванні на загрозу, яку Росія становить для України, та наших спільних зусиль у заохоченні РФ до дипломатичного шляху й деескалації в інтересах безпеки та стабільності, — вказав спікер Держдепу США Нед Прайс.

Нагадаємо, 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить з німецькими колегами підсумки «тижня дипломатії» щодо стримування Росії. Після позапланового візиту до Києва та Берліна Блінкен зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

Зауважимо, Вашингтон не відмовляється від ідеї відключити РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Джерело: «Укрінформ»