МИД об инфострашилках - Украинцы побеждают с горячим сердцем и холодной головой

https://racurs.ua/n165888-mid-ob-infostrashilkah-ukraincy-pobejdaut-s-goryachim-serdcem-i-holodnoy-golovoy.html

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На фоне угрозы масштабного нападения армии России на Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал граждан «не вестись на инфострашилки» и напомнил, что войско и дипломатия надежно защищают Украину.

Годы российской агрессии научили: эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием. Цель — сделать нас слабее изнутри. Не ведитесь на инфострашилки. Войско и дипломатия надежно защищают Украину. Украинцы побеждают с горячим сердцем, но холодной головой, — написал 18 января Кулеба в Твиттер.

Напомним, в Государственном департаменте США считают, что Россия создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину, сосредоточив 100-тысячную армию вдоль границы с Украиной и перебросив российские войска в Беларусь в минувшие выходные.

Отметим, что 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где проведет ряд встреч с руководством государства. 20 января Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкими коллегами итоги «недели дипломатии» по сдерживанию России. После внепланового визита в Киев и Берлин Блинкен встретится с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.