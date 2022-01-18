МЗС про інфострашилки - Українці перемагають з гарячим серцем і холодною головою

https://racurs.ua/ua/n165888-mzs-pro-infostrashylky-ukrayinci-peremagaut-z-garyachym-sercem-i-holodnou-golovou.html

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На тлі загрози масштабного нападу армії Росії на Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав громадян «не вестися на інфострашилки» й нагадав, що військо і дипломатія надійно захищають Україну.

Роки російської агресії навчили: ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета — зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на «інфострашилки». Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою, — написав 18 січня Кулеба у Твіттер.

Нагадаємо, у Державному департаменті США вважають, що Росія створила надзвичайно небезпечний рівень загрози нового масштабного наступу на Україну, зосередивши 100-тисячну армію вздовж кордону з Україною й перекинувши російські війська до Білорусі впродовж останніх вихідних.

Зауважимо, що 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ, де проведе низку зустрічей із керівництвом держави. 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить з німецькими колегами підсумки «тижня дипломатії» щодо стримування Росії. Після позапланового візиту до Києва та Берліна Блінкен зустрінеться з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.