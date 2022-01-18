РФ готує обстріл вірян на Водохреще біля Донецька — уряд про провокацію нападу

https://racurs.ua/ua/n165889-rf-gotuie-obstril-viryan-na-vodohresche-bilya-donecka-uryad-pro-provokaciu-napadu.html

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Росія готує провокацію на Водохреща біля Донецька — урядові експерти заявили про можливий обстріл вірян на окупованих територіях.

19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку «Цегляний» у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації, — йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Обстріл російські терористи можуть здійснити з позицій на шахті ім. Челюскінців, яка розташована менш ніж за 2 км від водойми. Звук від пострілів бойовики хочуть замаскувати, увімкнувши головний вентилятор на шахті.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри. Вашингтон вважає, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.

14 січня розвідка США повідомила, що Москва готує провокацію на окупованій території. Йдеться про обстріл, який на тлі інформкампанії Росія використає як привід для повномасштабного вторгнення.