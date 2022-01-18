НАТО допоможе Україні у разі нападу РФ, Канада хоче надати озброю — агресія РФ

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НАТО допоможе Україні у разі нового повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив 18 січня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу.

Основне завдання зараз — запобігти військовому нападу на Україну. Тому ми намагаємося донести до Росії недвозначний меседж про те, що якщо вони знову спробують застосувати силу проти України, то поплатяться. Економічно, фінансово та політично. НАТО також надає підтримку. Україні, яка, звичайно ж, має право на самозахист, як і будь-яка інша суверенна країна. І НАТО допоможе скористатися цим правом, — цитує Столтенберга прес-служба НАТО.

За словами генсека військово-політичного блоку, сили Північноатлантичного альянсу та союзники застосують щодо РФ не лише санкції, а й допоможуть Києву реалізувати право на самозахист. Разом з тим Столтенберг наполягає, що необхідно домагатися прогресу в переговорах дипломатичним шляхом.

Водночас міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що уряд країни ухвалить рішення щодо надання Україні оборонних озброєнь.

Щодо військового обладнання, ми чули від багатьох представників української влади про потребу в ньому. Для нас важливо відіграти свою роль, і ми також ухвалимо це рішення… Наш меседж є дуже чітким — зосередження Росією збройних сил навколо України є неприйнятним, Росія є агресором, і ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями, — сказала Жолі.

Окрім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін може розглянути можливість зупинки введення в експлуатацію російського геополітичного проекту газогону «Північний потік-2», якщо армія РФ нападе на Україну.

Чітко зрозуміло, що доведеться заплатити високу ціну, і що усе треба обговорити, якщо відбудеться воєнне вторгнення в Україну, — заявив Шольц під час спільного брифінгу зі Столтенбергом.



Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після переговорів з главою МЗС країни-агресора РФ Сергієм Лавровим повідомила, що Німеччина готова до серйозних економічних наслідків через захист своїх європейських цінностей та правил, зокрема України.

Нагадаємо, у Державному департаменті США вважають, що Росія створила надзвичайно небезпечний рівень загрози нового масштабного наступу на Україну, зосередивши 100-тисячну армію вздовж кордону з Україною й перекинувши російські війська до Білорусі впродовж останніх вихідних. Зауважимо, що 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ, де проведе низку зустрічей із керівництвом держави. 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить з німецькими колегами підсумки «тижня дипломатії» щодо стримування Росії. Після позапланового візиту до Києва та Берліна Блінкен зустрінеться з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.