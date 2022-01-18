19 січня свято Водохреще - як відзначати і що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n165891-19-sichnya-svyato-vodohresche-yak-vidznachaty-i-scho-ne-mojna-robyty.html

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19 січня в церковному календарі відзначають останнє свято різдвяного циклу — Водохреще (Хрещення Господнє, Йордан) та Богоявлення Господнє. Цього дня люди йдуть в храми на святкову молитву, а потім освячують воду. У світі 19 січня вшановують День музейного селфі (Museum Selfie Day). Мета цієї цікавої події — заохотити якомога більше людей до відвідування музеїв.

19 січня — 19-й день року в григоріанському календарі. До Нового року залишається 346 днів.

Яке 19 січня церковне свято

19 січня Водохреще (Хрещення Господнє, Йордан) — третє і останнє свято різдвяно-новорічного циклу, яке присвячене події хрещення Ісуса Христа на річці Йордан. Коли Божому Сину виповнилося 30 років, він пішов до річки, щоб прийняти обряд хрещення, який провів Іван Предтеча.

За традицією, на Водохреще освячують воду й окроплюють нею домівки. Вважається, що вода на Водохреща має цілющі властивості. У вечір перед Водохрещем — другий Святвечір, на який готують голодну кутю.

Разом із Водохрещем віряни святкують Богоявлення Господнє. За переказами, коли Ісус Христос вийшов з води після обряду хрещення, небеса розкрилися і звідти опустився Святий Дух у вигляді голуба. Також голос з неба промовив, що Христос є Сином Божим.

Народні прикмети на 19 січня

Якщо 19 січня заметіль — наприкінці квітня буде хуртовина;

Якщо на небі повний місяць, навесні чекайте на повінь;

Ясна і холодна погода — літо буде посушливим;

Похмура і сніжна погода — до хорошого врожаю;

На небі хмари, а дерева вкриті інеєм — до родючого року;

Зоряна ніч — до врожаю ягід та горіхів;

19 січня сонячний і теплий день — ще кілька тижнів триватиме хороша погода;

Йде дощ — така погода буде ще цілий тиждень;

Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситиметься хліб.

Коли на Водохрещі випав повний місяць — бути великій воді.

Що не можна робити на Водохреще