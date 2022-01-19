Чим зламували «Дію» і урядові сайти — з’явилася офіційна версія

https://racurs.ua/ua/n165892-chym-zlamuvaly-diu-i-uryadovi-sayty-z-yavylasya-oficiyna-versiya.html

Ракурс

Кібератака в Україні на «Дію» і урядові сайти, яка трапилася в ніч з 13 на 14 січня, проводилася за допомогою програми-вайпера.

Наразі розслідування триває — експерти продовжують аналізувати технічні дані, отримані від органів влади, що постраждали. Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Повідомляється, що використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксусвали в кількох установах, що стали жертвами атаки.

З високою ймовірністю можна стверджувати, що дефейс (заміна зображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів, — заявили в відомстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія». Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.